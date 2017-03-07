Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi Resmi İnternet Sitesi'nden Bolu halkına su kesintisi uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda Bolu'da bir çok mahallede saat 17. 30'a kadar su kesintisi yaşanacak. Kesintilerin yaşanacağı mahalleler ise şu şekilde:

İzzet Baysal, Kültür, Beşkavaklar, Paşaköy, Sandallar Mahallesi.

Bolu İl Merkezi'nde mevsimsel su kaynaklarının azalması nedeni ile D - 100 Karayolu'nun Kuzey ve Güney kısmında kalan Kökez çeşmeleri Mart ayı süresince gün aşırı su verilecek. Ayın tek günleri D - 100 Karayolu'nun güney kısmında, çift günleri ise kuzey kesiminde su akışı sağlanacak.