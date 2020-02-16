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Kokocular tutuklandı

​​​​​​​Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bolu piyasasına kokoin sürmek isteyen iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kokocular tutuklandı

Haber: C. Kutay Aykan

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin önceki gece saat 01.00 sıralarında yaptığı uygulamada uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen hususi araç durduruldu.  Araç içerisinde İbrahim Bulut (41) işsiz ve Ferhat Demir (46) esnaf olduğu tespit edildi.

 Araç içerisinde yapılan aramada çeşitli bölmelere gizlenmiş, piyasa değeri 70 bin TL olan 303.57 gram Kokain maddesi ele geçirilmiş olup şahıslar uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edildiler. Savcılığın ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İbrahim Bulut ile Ferhat Demir. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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