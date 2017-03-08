HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve haklarında hazırlanan 68 sayfalık iddianamenin ardından yargılanmaya başlayan tutuklu eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı ve sözde Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan, Yüzbaşı Nuri Kıyak ve tutuksuz 7 askerin bugün de duruşmalarına devam edildi.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz Yarbay Murat Gelen, 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda kurulan "Kolluk Kuvvetlerine Toplumsal Olaylarda Destek" birliğinin 2015 yılında Taşkesti'de meydana gelen olaylar nedeniyle Tugay Vekili Albay Cahit Tirindaz tarafından kurulması emrini verdiğini ifade etti.

2015 yılının Eylül ayında Taşkesti'de halk ile işçiler arasında meydana gelen olayın ardından valilikte yapılan güvenlik toplantısında KOKTOD'un gündeme geldiğini öğrendiğini söyleyen Gelen, "O gün Taşkesti'de meydana gelen olaylardan sonra valilikte yapılan güvenlik toplantısına tugay vekili Cahit Tirindaz katıldı. Onun bana söylediğine göre, vali bey tarafından Cahit Tirindaz'a, "bir daha böyle bir olay olursa destek verebilir misiniz" sorusu yöneltilmiş. Toplantı sonunda konuşmaları bana anlatan Tirindaz, "vali bey böyle birşey söyleyince bin kişilik bir askere sahipken 'destekleyemeyiz' diyemeyiz. Farklı bölüklerden oluşan bir KOKTOD birliği kurulsun emri verdi" dedi.