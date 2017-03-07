Haber: Aysun Beykoz

Bu yıl Gerede ilçesinde yeni açılan 4 yıllık bankacılık bölümüne kayıt olan 150 üzerindeki kız öğrenciler Kaldıkları Mevlana öğrenci yurdu kenarından geçen ve zaman, zaman simsiyah akan ve çok kötü koku yapan dereden şikâyetçi olduklarını ifade ettiler.

Öğrenciler “Bir gün sabahleyin kalktık hava güzel güneş pırıl, pırıldı, camı açıp hava almak ve odamızı havalandırmak istedik. Aman neyle karşılaşalım pis kokudan burnumuzun direği kırıldı. Sanki köpek ölüsü kokuyor, derenin kenarına gittik ne görelim dereden sim siyah bir su akıyor ve çok kötü kokuyordu" diye söylediler

Öğrencileri olayı yetkililere bildirdiklerini ifade ederek "Hemen belediyeyi aradık olayı anlattık ve yardımcı olmalarını istedik belediye yetkilileri bırakın bize yardımcı olmayı ve teselli etmeyi azarlayarak Bizim bu suyla alakamız yok deri sanayinin suyu dediler ve deri sanayi yetkililerini aramamızı söylediler Bunun üzerine Bu kez deri sanayi yetkililerini aradık onlarda bu akan pis suyla alakalarının olmadığını belediyeyi aramamızı istediler kanalizasyondur bu dere belediyenin sorumluluğunda bir yer deyip kapattılar" dedi.

"PİŞMANIZ"

Öğrenciler çevre kirliliği yüzünden Gerede'yi tercih ettikleri için pişman olduklarını belirterek "Okul olarak Gerede ilçesini tercih ettiğimize çok pişmanız. Keşke yapmasaydık ne bilelim böyle çevre kirliğinin yoğun olduğunu. Pişmanız camlarımızı açamıyoruz, o kötü kokuyu her gün teneffüs ediyoruz hastalanıp yataklara düşmekten korkuyoruz. Böyle kötü bir kokuyla ilk defa karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandılar.