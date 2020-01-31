Koliden cep telefonu yerine kol saati çıktı

Haber: C. Kutay Aykan

Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan Fuat Uğuz’un, duruşmasında mahkeme heyeti kararını verdi. SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan mağdur Serdar Fuat Gürbüz, başından geçenleri şöyle anlattı;

“Sosyal paylaşım sitesinde 150 TL karşılığında Note 3 marka cep telefonunun satılık olduğunu görünce, hemen sipariş verdim ve PTT kanalıyla 150 TL’yi kişiye gönderdim. Fakat, PTT’ye gelen koliyi açtığımda şok oldum. Çünkü koliden bozuk bir kol saati çıktı. Bu güne kadar kendisinden bir özür beklerdim. Son savunmasında bile özür dilemedi. Bu yüzden kendisinden davacıyım ve cezasını çekmesini istiyorum, Şayet özür dileseydi, davadan vaz geçecektim” dedi.

137 YIL HAPİS CEZAM VAR

Mağdurun yaptığı açıklama sonrası söz alan sanık Fuat Uğuz, şok açıklamada bulunarak; “Özür dilesem ne olacak. Böyle 10 ayrı suçtan 137 yıl kesilmiş hapis cezam var. Özür dilemek ne fayda gösterir. Evet bu suçu ben işledim. Birde özür dilememi bekliyor” demesi herkesi şok etti.

Mahkeme heyeti, dolandırıcılık suçunu işleyen Fuat Uğuz’a 2 yıl 6 ay hapis cezası 15 bin lirada adli para cezası verdi. Tutuklu sanık, dava dosyasının üst mahkemeye gitmemesini isteyerek, kararın kesinleşmesini talep etti.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2020, 16:25