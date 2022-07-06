Kolluk Kuvvetleri göz açtırmıyor

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ;

“Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, 01 Ocak 2022 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, ülke genelinde çeşitli suçlardan aranmakta olan 433 (Dörtyüzotuzüç) şahıs yakalanmış olup, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanan 172 (Yüzyetmişiki) şahıs ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan gelen öneri, şikâyet ve ihbarlar da gecikmeksizin değerlendirmeye alınmaktadır” açıklamasında bulundu.

JANDARMA KOMUTANLIĞI;

“Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde; 03 Temmuz 2022 tarihinde Bolu merkezinde ormanın açılarak 350 kök kenevir bitkisinin yasadışı olarak ekiminin yapıldığı tespit edilmiş olup, olayla ilgili iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Bolu İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022, 11:17