Kolpa, 14 Burda’da konser verdi

Haber: BMA

Müziğinin sevilen gruplarından Kolpa, açıldığı günden bugüne kadar Bolu’yu eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 14 Burda AVM’de Bolulularla buluştu. Birbirinden eğlenceli şarkıları ile izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşatan, muhteşem performansı ile de büyük beğeni toplayan Kolpa, Bolululara unutulmaz anlar yaşattı. Konser öncesi 90’lar ve güncel şarkılardan oluşan DJ performansı ile eğlenceli anlar yaşayan Esas 14 Burda AVM ziyaretçileri, Kolpa konseri ile müzik dolu keyifli bir akşam geçirdiler.