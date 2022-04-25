Koltuğu genç ormancı devraldı

Haber: Okay Özcan

Bir süreliğine işletme müdürlüğü görevini yürüten minik Kerem işletme şefi ve orman muhafaza memurları ile makamında toplantı yaptı ve onlara talimatlar verdi.

Yaban hayvanlarının korunması ve beslenmesini isteyen Kerem Çatak, özellikle yangın sezonun başlamasıyla ormanlarımız ve çevresinde ateş yakılmamasını bunun ile ilgili gerekli tedbirlerinin alınmasını istedi.

Son olarak vatandaşlara hatırlatmalarda bulunan Kerem Çatak piknik yaptığımız alanlardan ateşimizi söndürmeden ve çöplerimizi toplamadan ayrılmamamız gerektiğini belirtti.