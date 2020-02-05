Koltuk değil hizmet sevdalısı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’da uzun yıllar boyunca önemli kurumlarda görev yapan ve 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü olan Leyla Beykoz, masa başında talepleri beklemek yerine vatandaşlarla birebir görüşerek sorunlarını yerinde dinliyor. Ekibiyle birlikte şehirdeki vatandaşların taleplerini birebir görüşerek yerinde alan Beykoz ve ekibi, çalışma yöntemleriyle esnafın da büyük takdirini görüyor. Leyla Beykoz, görüştüğü vatandaşların sorunlarını anında çözmek için büyük gayret gösteriyor. Yapılan görüşmeler, vatandaşlardan gelen sorun ve talepler aynı zamanda Başkan Tanju Özcan’a rapor halinde sunuluyor.