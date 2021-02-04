Koltuktan, uçak enkazına kadar ne ararsan var

Haber: G. Deniz Bakır

Doğa yürüyüşlerinde gezginlerin karşılaştıkları manzara görenleri paniğe sevk etti. Beşpınarlar mevkiinde bir uçağın enkazına denk geldiklerini düşünen yürüyüşçüler, bölgeye yaklaştıklarında bunun bir model uçak olduğunu fark ettiler. Bölgedeki bir spor aktivite parkı olan MounTRain’in uçağı çöp olarak doğaya bıraktığını anladılar. 300 dönüme yakın yerleşkesinde spor ve doğa aktiviteleri gerçekleştiren MounTRain Outdoor Club’ın sitesinde müşterilerin faydalanabileceği teknik ekipman olarak paylaşılan ‘maket uçağın’, deforme olduktan sonra ormana atılması büyük tepkiye yol açtı.

Yürüyüşün devamında vatandaşların karşılaştığı, doğaya bırakılan çekyat ve koltuk gibi mobilya eşyaları da “gelişigüzel eşya bırakılabilen ormanlarımız, sahipsiz mi?” sorusunu akıllara getirdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 23:16