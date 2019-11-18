KOM ekiplerinden kaçmaz

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 19.30 sıralarında ilimiz D-100 Karayolu üzerinde bir araç durduruldu. İstanbul-Ankara istikametine seyir halinde iken durdurulan 14… plakalı araçta KOM ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık piyasa değeri 15 bin 500 TL olan değişik markalarda toplam 46 şişe kaçak içki ile kaçak içkilerin üzerine yapıştırılmak üzere hazır edilen 140 adet TPDK bandrolü ele geçirdi. Yakalanan araç sürücüsü E.Ç. (32) hakkında soruşturma başlatıldı.