KOM Ekiplerinden sıkı takip

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda KOM ekiplerince ilimiz Merkezinde kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda E.B (25), M.Ş (22) ve A.Ç (20) isimli şahısların kullandıkları 06 plakalı Kia markalı araçla ilimize kaçak içki getirip piyasaya sürecekleri yönde istihbarı bilgi alındı. İstihbarat sonrası harekete geçen ekiplerce yapılan araştırmalar sonucu bahsi geçen araç 3 Ağustos Pazartesi günü saat:21.15 sıralarında ilimiz Köroğlu Mahallesinde durduruldu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada 17 şişe 100 cl lik John Stocks BLended markalı Whisky ele geçirilerek el konuldu. Genişletilen soruşturma kapsamında kaçak içkilerin devamının şüpheli E.B. isimli şahsın ikametinde bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine ismi geçen şüphelinin ikametinde de yapılan aramada 20 şişe 100 cl lik Burgaz Rakı marka kaçak içki de ele geçirilerek el konuldu. Operasyon kapsamında ele geçirilen toplam 37 şişe kaçak içki ile ilgili yakalanan üç şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

TARİHİ ESER KAÇAKÇILARI YAKALANDI

KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince ilimiz Merkezinde yapılan çalışmalarda B.T (32) ile M.A. (50) isimli şahısların ellerinde bulundurdukları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında olan tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında bulundukları bilgisi edinildi. İstihbarı bilgilerin edinilmesi üzerine, şahıslar tarafından kullanılan 06 plakalı Mercedes marka araç 14 Ağustos Cuma günü saat:19.30 sıralarında ilimiz Çıkınlar Mahallesinde durduruldu. KOM ekipleri tarafından araçta yapılan aramada ele geçirilen; 3 adet uç kısımlarında haç, üzerlerinde çeşitli semboller ile yazılar olan tarihi eser niteliğindeki eşyalar ile 1 adet üzerinde çeşitli figürlerin olduğu İDOL adı ile anılan tarihi esere el konuldu. Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

KAÇAK AKSESUARLARA EL KONULDU

Kaçakçılıkla mücadeleye aralıksız devam eden KOM ekiplerince 20 Ağustos Perşembe günü ise TEM Otoyolu İstanbul-Ankara istikametinde seyir halinde olan şüpheli araçlar üzerinde kontroller yapıldı. Yapılan kontroller esnasında saat:18.30 sıralarında batı gişelerinde durdurulan 06 plakalı Audi markalı araçta yapılan aramada ele geçirilen ve piyasa değeri yaklaşık 100.000 TL olan;

-739 adet muhtelif markalarda kaçak cep telefonu kılıfı,

-156 adet muhtelif markalarda kaçak cep telefonu ekranı,

-70 adet muhtelif markalarda kaçak cep telefonu adaptörü,

-76 adet muhtelif markalarda kaçak cep telefonu USB kablosu,

-13 adet muhtelif markalarda kablosuz kaçak cep telefonu kulaklığına el konuldu. Araçta bulunan ve kaçak ürünlerin sahibi olduğu anlaşılan E.Ü (34) isimli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.