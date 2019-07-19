Komanda Tugayı askerleri Kıbrıs’ta

Haber: C. Kutay Aykan

Emekli Tuğgeneral Cemal Eruç ve 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’na katılan Bolu Komando Tugayı, 1. Komando Taburu askerleri ilk olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Cumhurbaşkanı Akıncı, Bolu Komando Tugayı, 1’inci Tabur mensubu gazilerin gerçekleştirdiği ziyaretin anısına, Emekli Tuğgeneral Cemal Eruç’a anı plaketi sundu.

“Kahraman komandoların ve Kıbrıs Türk mücahidinin omuz omuza direnişi olmasaydı; bugün bu ada çok başka yerde olurdu. ENOSİS çabalarını, sizlerin kahramanlığı önledi… Bu nedenle Kıbrıs Türk halkı sizlere minnettardır” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Bolu Komando Tugayı, 1. Tabur mensubu gazileri Cumhurbaşkanlığı’nda görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BAŞBAKAN TATAR'A ZİYARET

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda adaya giden Bolu Komando Tugayı 1. Komando Taburu’ndan 18 askere Milli Mücadele Madalyası takdim etti. KKTC Başbakanlık Şeref Salonu’ndaki madalya töreninde, emekli komandolara Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da eşlik etti.

ERUÇ: “BÜYÜK ONUR”

Birinci Komando Taburunun 1974 Barış Harekatındaki Komutanı Tümgeneral Cemal Eruç, törende yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı gibi onurlu bir etkinlikte kendilerine de yer verilmesinden büyük onur duyduklarını ifade etti.

BAŞBAKAN TATAR: “KUTSAL HAREKATLA BAĞIMSIZLIK, ÖZGÜRLÜK, MUTLULUK GETİRİLDİ”

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise 1. Komando Taburu askerlerine kendilerini ağırlamaktan şeref duyduğunu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 1974’te gerçekleştirdiği kutsal harekâtla Kıbrıs Türkü’ne bağımsızlık, özgürlük ve mutluluk getirdiğini söyledi. Barış Harekatı sayesinde Kıbrıslı Türklerin Doğu Akdeniz’de bir devlet sahibi olduğunu kaydeden Tatar, Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız ambargolara rağmen Türkiye’nin de desteğiyle KKTC’nin kökleşmeye devam ettiğini ifade etti. Başbakan Ersin Tatar, Türkiye ile KKTC ilişkilerinin güçlenmesinin önemini vurgulayarak, emekli komandoların çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.