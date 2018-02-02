Haber: Gönül Olutürk

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Kuzey Batısında Afrin bölgesine terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ mensuplarına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Atlıhisar köyü nüfusuna kayıtlı Bolu Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Ömer Güneş (25), teröristlerin döşediği mayına basarak yaralandı. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Gazi Ömer Güneş’in babası Ali Güneş’i arayarak geçmiş olsun dileklerini ileterek olayla ilgili bilgi aldı. Ömer Güneş’in 29 Ocak 2018 tarihinde Afrin’de mayın patlaması sonucu yaralanarak Hatay Devlet Hastanesine getirildiği, buradaki ilk müdahalesi sonucunda GATA Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.