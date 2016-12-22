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    • Komando Tugayı Dörtdivan’a taşınıyor mu?

    Bolu Belediyesi, Bolu General Eşref Bitlis Kışlası 2. Komando Tugay Komutanlığı'nın bulunduğu yerden taşınarak, mevcut arazide Disneyland Eğlence Parkı yapılması ile ilgili teklifi sonrası temaslarda bulundu. Tugay'ın taşınacağı arazi için ise Dörtdivan İlçesi talip olmuştu. Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan'ı ziyaret ederek Tugay'ın Dörtdivan'a taşınması konusunda “adı konulsun” dediklerini, Komando Tugayının taşınacağı yerin Dörtdivan olacağı konusunun netleştiğini söyledi.

    21 Aralık 2016 Çarşamba 17:08
    Bu haber 384 kez okundu
    Komando Tugayı Dörtdivan’a taşınıyor mu?

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Dörtdivan Kuruca Köy Muhtarı Dursun Doğanay'ın cenaze namazına katılmak için geldiği Dörtdivan'da, köy ve mahalle muhtarlarıyla gündeme ve Dörtdivan'a ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Dörtdivanlıların merakla cevabını beklediği “Komando Tugayı Dörtdivan'a gelecek mi?” sorusuna son noktayı koydu. Milletvekili Fehmi Küpçü, Milletvekili Ali Ercoşkun ve Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile beraber Savunma Bakanlığı Müsteşarı Bolulu Ali Fidan’ı ziyaret ettiklerini ve bu ziyarette Komando Tugayının Dörtdivan'a gelmesi meselesinin “adının konulması” gerektiğini ilettiklerini belirtti. Fehmi Küpçü, Komando Tugayına başka yerlerden de talip çıkabilmesi ihtimaline karşı kendilerinden şifahen de olsa kesin bir yanıt almak istediklerini ifade ederek, Komando Tugayının taşınacağı yerin Dörtdivan olacağı konusunun netleştiğini söyledi.

    Bir köy muhtarının köye yerleşmek isteyenler için ev yapacak arazi bulmakta zorlandıklarını, arazilerin mera vasfının kaldırılması konusunda kendilerine çok zorluklar çıkarıldığı konusunda şikâyetine cevap veren Fehmi Küpçü, bürokratlardan yakındı. Fehmi Küpçü, “ Bir iş geciktiğinde ya da yapılmadığında nasıl bizi arıyorsanız, o işi geciktiren, yapmayan bürokratın da ümüğüne yapışacaksınız. Vatandaş bizi arıyor Kırsal Kalkınma Projelerinin geciktiğini, mağdur olduklarını söylüyor. Tarım İl Müdürlüğü'nden Bakanlığa bir yazı gönderiyorlar ama arkasını takip etmiyorlar. Biz yaşanan sorunları yetkililerden değil, vatandaşlardan öğreniyoruz. Kimse kusura bakmasın eğer biz sizi oraya atamışsak, siz de cin gibi olacaksınız, inisiyatif ve risk alacaksınız” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Bolu, General, Eşref

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      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • mehmet 24 saat önce yorumlandı

      tüm arkadaşların dikkatine ankara da uygulananlar bolu yada uygulanmaya çalışılıyor (parsel parsel)

      @Cevapla

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