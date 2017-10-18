Bundan 9 yıl önce 21 Şubat 2008 tarihinde Güneş Harekâtı, başlatılmıştı. Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki 3’üncü Sınır Jandarma Taktik Alay Komutanlığı’nda konuşlandırılan 40 km menzilli 105 ve 203 mm çaplarındaki obüslerle yapılan topçu ateşiyle başlayan harekatta komandolar sınırı geçmişti. Sınırdan 30 km uzaklıktaki Zap, 15 km uzaklıktaki Hakurk ve 10 km uzaklıktaki Avaşin kampları hedef alındı. Harekatta PKK’nın bu bölgelerdeki lojistik destekleri imha edilmişti. Operasyona savaş uçakları ve helikopterler de destek verdi. Operasyon sürecinde 240 PKK’lı etkisiz hale getirilmişti. Harekata ismini ise 8 Ekim 2007’de Şırnak’ın Gabar Dağı mevkiinde gerçekleşen terör eyleminde şehit olan Şanlıurfalı Piyade Onbaşı Kasım Aksoy’un 3 yaşındaki kızı Güneş’in adı verilmişti.

9 YIL SONRA TEKRAR KUZEY IRAK’TA

Kuzey Irak’a ilk kez 2008 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Güneş Operasyonu’nun ardından Bolu 2’nci Komando Tugayı’na ait birlikler 9 yıl aradan sonra tekrar 16 Ekim tarihinde gece 00:03’te Çukurca kırsalından sınırı geçen komandolar, PKK’nın en önemli kamplarının bulunduğu Zap Vadisi’ne girdi. Komandoların hedefinde örgütün lojistik merkezi olarak bilinen, çok katlı mağaraların bulunduğu Işıklı, Taştepe Bölgeleri ise halk arasında Kokozer adı verilen Zerdağı bulunuyor.

OPERASYONDA 16 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bolu Komando Tugayı’na ait birliklerin önemli rol oynadığı operasyona Hava kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları, Atak Helikopterleri ile silahlı İHA’lar da katıldı. Operasyon kapsamında ilk iki gün içinde Bolu Komando Tugayı’na bağlı 4 komando terör örgütleri tarafından el yapımı patlayıcı kullanılmasıyla şehit düştü. Operasyonda 16 teröristte etkisiz hale getirildi.