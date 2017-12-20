Haber: Gönül Olutürk

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çeşitli birliklerin askeri personel ve araçlar İskenderun Garı'na ulaştı. Bolu 2. Komando Tugayı'ndan çıkan 30 askeri araç ve malzeme Hatay’a gitti. Demiryolu ile nakledilen askeri araç ve malzemeler vagonlar ile İskenderun Demiryolu İstasyonu'na ulaştı. Yaklaşık 70 askerin de bulunduğu askeri araçlar, vagonlardan indirilerek alınan güvenlik önlemleri ile konvoy halinde yola çıktı. Askeri araçların Hatay sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlanacağı öğrenildi. Sevkiyatların devam etmesi bekleniyor.