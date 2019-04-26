Komando Üst Teğmen gözaltında

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde Bolu Komando Tugayında Üst Teğmen olarak görev yapan S.K., sabah saatlerinde görevi başındayken gözaltına alındı.

Komando Üst Teğmen gözaltında

Haber: Kasım ŞAHİN

Haber: C. Kutay AYKAN

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bunlara mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları belirlenen 50 zanlı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Konya Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine harekete geçen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu Komando Tugayında görev yapan Üst Teğmen S.K.’yı sabah saatlerinde görevi başında gözaltına aldı. TEM’deki işlemleri tamamlanan Üst Teğmen, öğle saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

32 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 15 görevli subay gözaltına alınırken 35 subayında yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2019, 13:51
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tahta paletler tutuştu
Tahta paletler tutuştu
  1. Bolu

banner129