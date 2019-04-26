Komando Üst Teğmen gözaltında

Haber: Kasım ŞAHİN
Haber: C. Kutay AYKAN
Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bunlara mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları belirlenen 50 zanlı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Konya Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine harekete geçen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu Komando Tugayında görev yapan Üst Teğmen S.K.’yı sabah saatlerinde görevi başında gözaltına aldı. TEM’deki işlemleri tamamlanan Üst Teğmen, öğle saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
32 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 15 görevli subay gözaltına alınırken 35 subayında yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
.Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2019, 13:51