Haber: Aysun Beykoz

Bolu 2. Komando Tugayı’nın askerleri, PKK Terör Örgütü’ne yönelik operasyonlarda başarı elde ettikten sonra elleri tetikte yeni bir operasyon için bekliyor. 2. Komando Tugayı’nın cesur askerlerinin de içinde bulunduğu 321 harekat gerçekleşirken, bu operasyonlarda 40 kişi etkisiz hale getirildi, 185 kişi ise yardım ve yataklıktan göz altına alındı. Bu operasyonlarda aynı zamanda örgütün eylem planları çökertildi.

Bolu 2’inci Komando Tugayı’nın cesur askerleri, sınır ötesi harekat için hazırlanıyor. Türkiye sınırları içerisinde ağır darbe yiyen PKK Terör Örgütü’nün tamamen bitirmek üzere askerlerimiz sınır ötesi harekat için planlara başladı. İçlerinde Bolu 2’inci Komando Tugayı’nın askerlerininde bulunacağı sınır ötesi bir operasyon olması bekleniyor.