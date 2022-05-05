Komandolarımızdan anlamlı bayram mesajı

Haber: C. Kutay Aykan

Suriye sınırlarını içerisinde yer alan ve ülkemizi korumak, bayrak, vatan uğruna yurdun dört bölgesinde canları pahasına görev yapan, onlarca şehit ile gazi veren Bolu Komando Tugayı askerleri, Ramazan Bayramı nedeniyle İdlib sınırında hem ailelerine hem Türkiye ye yönelik bayram mesajı yayınlayarak, video paylaşımında bulundular. Komandolarımızın bayram mesajı videosu izlenme rekoru kırdı.

Bolu Komanda Tugayı askerleri İdlib’te yaptıkları vatani görevleri sırasında, Türk bayrağı açarak, askeri araçların ortasında, “Burası İdlib Suriye. Üstte mavi gök çökse, altta yağız yer delinse, can bedendeyse bizler görevdeyiz. Bayram al bayrağın altında güzel. İyi bayramlar Türkiyem” temennisinde bulundular. Bu güzel paylaşım, ülke genelinde izlenme rekorları kırıyor.