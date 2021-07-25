Kombine kanal temizleme aracı alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI SATIN ALINACAKTIR ZONGULDAK BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.