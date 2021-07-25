Kombine kanal temizleme aracı alınacak

KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI SATIN ALINACAKTIR ZONGULDAK BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kombine kanal temizleme aracı alınacak

 Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kompozit tabela montajı hizmeti alınacak
Kompozit tabela montajı hizmeti alınacak
  1. Bolu

banner128

banner124