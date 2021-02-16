Kombinin elektrik hattı yangın çıkardı

Haber: N. Halid Altundal

Olay, Semerkant Mahallesi Dumanoğlu Sokakta bulunan Durmuş Kabadayı’ya ait evde meydana geldi. Evin balkon kısmında bulunan kombinin elektrik hattın çıkan arıza yangına sebep oldu. Kısa sürede alevler tüm balkonu sardı. Alevleri gören ev sakinleri durumu hemen 112 Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine kısa sürede itfaiye, doğalgaz ve emniyet ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri balkonda çıkan yangına hemen müdahale etti. Doğalgaz ekipleri olası bir facianın önüne geçmek için binanın gazını kesti. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın sıra sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle evin balkonunda maddi hasar meydana geldi.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 14:03