"Kombiyi açmaya korkar hale geldik”

Haber: Ceylan Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanı Kazım Karsu, hafta sonu Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçen ilimiz Bolu başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafında yaşayan milyonlarca vatandaşın yüksek doğalgaz faturaları karşısında ezildiğini söyledi. Başkan Karsu "Yaşananlar, Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezerviyle ilgili müjdenin faturalara yansımadığını; aksine faturaların vatandaşın cebini daha da yaktığını gösteriyor" dedi.

“YURTTAŞLARIMIZ KOMBİYİ AÇMAYA KORKAR HALE GELDİ”

CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu AK Parti-MHP iktidarı döneminde kış aylarının hiç olmadığı kadar sıkıntılı geçtiğini belirtti. Başkan Karsu doğalgaza yapılan zamlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk kez cumhurbaşkanı seçildiği 10 Ağustos 2014’ten bu yana doğal gaz faturaları yaklaşık 1.8 kat arttı. Ocak 2014’te 100 lira olan doğal gaz faturası, tüketim miktarı değişmeden Şubat 2021’de 176 liraya yükseldi. 10 metreküp tüketim üzerinden yapılan hesaplamaya göre kış ayında tüketilen 300 metreküp doğal gaz bedeli, Ocak 2014’te 303 lirayken Şubat 2021’de fatura 540 TL’ye yükseldi. Yani AKP-MHP hükümetleri döneminde doğal gaz faturaları 2 kat arttı. Diğer bir deyişle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başladığı 2014’ten bugüne kadar yurttaşlarımız ısınmak için kombiyi açmaya korkar hale geldi” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 09:53