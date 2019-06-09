KOM’dan bayram operasyonu

Haber: C. Kutay AYKAN

KOM Şubesinin başarıdan başarıya koşan ekipleri bir başarıya daha imza attı. Gece gündüz demeden görevlerinin başında olan deneyimli ekipler bayram tatilinde bile mesai yaparak sigara kaçakçısına göz açtırmadı. Bayramın birinci günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekipleri TEM Otoyolu Ankara-İstanbul istikametinde yapılan uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 42.000 TL olan 5.235 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olay ile ilgili araç sürücüsü Nusaybin doğumlu F.A(29) isimli şahıs yakalanarak hakkında, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan tahkikata başlatıldı.