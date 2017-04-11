Haber: Esra Öztürk
Bolu'da, Anadolu Otoyolu üzerinde Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yol arama kontrol çalışmaları yapıldı. Düzenlenen çalışmalarda özel bir firmaya ait otobüste 880 adet kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaralara Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el konulurken, yakalanan iki şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
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