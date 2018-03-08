Haber: Semih Baykal

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün başarılı polisleri, ilimzde kaçakçılığı önlemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Polisler son olarak, İstanbul’dan Bolu’ya gümrük kaçağı cep telefon getirildiği ve kent merkezinde satılmak istediği bilgisini aldı. Hemen harekete geçen ekipler, E.K. isimli bir şahsı gümrük kaçağı telefonları satmak isterken yakaladı. Polisler, E.K.’nin üzerinde yaptığı aramada 13 gümrük kaçağı cep telefonu ile bataryaları ve şarj aletleri buldu. Gözaltına alınan E.K. ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.