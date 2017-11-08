Haber: Kasım ŞAHİN

KOM Şubesi dün akşam D-100 karayolu üzerinde takibe aldıkları 41 plakalı bir TIR’ı durdurdu. TIR’da yapılan aramalarda dorsenin çeşitli bölmelerine zulalanmış 93 şişe kaçak içki ile 310 paket kaçak sigara ele geçirildi. Suça karışan F.M.Y.(32) ile E.D.(28) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki zanlının sorgusu KOM Şubesinde sürerken, kaçak içki ve sigaraların piyasa değerinin 12 bin TL olduğu belirlendi. Doğu illerinden getirilen kaçak içki ile sigaraların Bolu piyasasına satılmak istendiği de yapılan araştırma da ortaya çıktı. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.