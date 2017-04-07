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07 Nisan 2017 Cuma
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    • KOM’dan kaçak içkiye geçit yok

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nün başarıdan başarıya koyan ve suçlulara geçit vermeyen Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün ekipleri bir kez daha kaçak içkicilere geçit vermedi.

    07 Nisan 2017 Cuma 10:28
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    KOM’dan kaçak içkiye geçit yok
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    KOM Şubesinin deneyimli ve başarılı ekipleri kaçak ve sahte alkole geçit vermemeye devam ediyor. Ekipler dün yaptıkları uygulama sırasında 14 plakalı bir aracı şüphe üzerine durdurdular. Araç içerisinde yapılan aramada 260 adet kaçak içki bulundu. Olaya karıştığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin ise aranmasına devam ediliyor

    Piyasa değeri 20 Bin TL’yi bulan kaçak içkiler KOM Şubesine getirilirken, edinilen bilgiye göre son 4 ay içerisinde Bin 250 şişe kaçak içkinin ele geçirildiği belirlendi. Son olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Emniyet, Müdürlüğü’nün, Başarıdan

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