Haber: Kasım ŞAHİN

KOM Şubesinin deneyimli ve başarılı ekipleri kaçak ve sahte alkole geçit vermemeye devam ediyor. Ekipler dün yaptıkları uygulama sırasında 14 plakalı bir aracı şüphe üzerine durdurdular. Araç içerisinde yapılan aramada 260 adet kaçak içki bulundu. Olaya karıştığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin ise aranmasına devam ediliyor

Piyasa değeri 20 Bin TL’yi bulan kaçak içkiler KOM Şubesine getirilirken, edinilen bilgiye göre son 4 ay içerisinde Bin 250 şişe kaçak içkinin ele geçirildiği belirlendi. Son olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.