KOM’dan kaçak sigara imalathanesine baskın



Haber: C Kutay Aykan

KOM Şube Müdürlüğü görevlileri Bolu il merkezinde yapılan çalışmalarda kaçak sigara imalathanesi kurduğu tespit edilen İ.A. (50) ve Y.A. (31), şahıslardan İ.A.’nın evine yaptığı şok baskında piyasa değeri yüksek olan çok sayıda sigara makaronu, tütün, bandrol ve sigara yapımında kullanılan makineler ele geçirildi. Suça karışan 2 kişi ise gözaltına alındı.

Yapılan baskında, 31 adet 200’lü kutular içerisinde toplamda 6200 adet Calbur marka bandrollü makaron, 37 adet 200’lü kutular içerisinde bandrol kısımları kesilmiş CalburGreen markalı toplam 7400 adet boş makaron, 5 adet 200’lü kutular içerisinde toplamda 1000 adet boro’sred marka bandrollü boş makaron, 50 adet 200’lü kutular içerisinde toplamda 10.000 adet boro’stouchblue marka boş makaron, 6 adet 200’lü kutular içerisinde üzerinde marka ve bandrol bulunmayan toplamda 1200 adet boş makaron, 15 adet 1’er kiloluk bandrolleri kesilmiş ve ağızları açık vaziyette toplamda 15 kilogram tütün, 2 adet GAP kompresör ibareli hava kompresörü, 2 Adet ASEL makine ibareli kıyılmış tütünleri makaronlara doldurmaya yarayan makina, 30 adet tütün paketlerinden kesildiği değerlendirilen bandrole el konulark, yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022, 10:17