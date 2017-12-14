Haber: Semih Baykal

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nün başarılı Polisleri, ilimizde kaçakçılara geçit vermiyor. KOM şubenin çalışkan Polisleri, başarılı bir operasyona daha imza attı. Polisler, TEM Otoyolunda şüphelendikleri kargo yüklü iki TIR’ı durdurdu. Ekipler TIR’larda yaptıkları aramalarda 38 bin 600 paket kaçak sigara, 116 kilo nargile tütünü, 722 paket pipo tütünü ele geçirdi. Kaçak malzemelerin Doğu illerinden batı illerine götürmek istediği öğrenildi.

