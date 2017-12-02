Haber: Kasım ŞAHİN

KOM Şubesi terör örgütü PKK’ya bir darbe daha vurdu. Eski İstanbul yolu üzerinde bir TIR’ı durduran KOM Şubesinin başarılı ekipleri, narkotik köpeği Sezar’ın da yardımıyla 10 bin paket kaçak sigara ile kaçak nargile tütününü ele geçirdi.

İplik ve kumaş yüklü TIR’ın içerisinde yapılan aramada sehpa süsü verilmiş mobilyaların kapakları açıldığı KOM şubesi ekipleri şaşkına döndü. Doğul illerinden yüklendiği ve İstanbul ilinde satışa sunulmak üzere yolu çıktığı belirlenen TIR’ın sürücüsü T.K, gözaltına alındı. Ele geçirilen kaçak sigara ve nargile tütünlerinin piyasa değerinin 60 bin TL olduğu öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü çevresinde oturan vatandaşların çocukları da meraklı gözlerle kaçak sigaraların nasıl sayıldığını izlediler.