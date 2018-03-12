Haber: Kasım ŞAHİN

KOM şubesi piyasa değeri 30 bin TL’yi bulan 5 bin 670 adet kaçak sigaraya el koydu. Doğu illerinden İstanbul iline gönderildiği tahmin edilen kaçak sigaralar bir kargo firmasının kamyonunda ele geçirildi.

D-100 üzerinde uygulama yapan KOM ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir kargo firmasına ait kamyonda arama çalışması yaptı. Yapılan aramada çuvallar içerisine gizlenmiş 5 bin 670 adet kaçak sigaralar bulundu. KOM ekipleri kaçak sigaralara piyasaya sürmeye çalışan gönderici ve alıcı üzerine çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.