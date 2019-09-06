KOM’dan “silah” operasyonu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince Kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, bodrum katında silah imalatı ve tamiri yaptığı, duyumları alınan E.K.(39) isimli şahsın ilimiz Merkezinde bulunan ikametinde geçtiğimiz hafta yapılan aramada silah imalatında ve tamirinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Evdeki aramada KOM ekipleri 4 adet tabanca, 19 adet tabanca şarjörü, 1472 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet çeşitli renk ve ebatlarda tabanca kabzası kapağı, 2 adet yazılı tabanca sürgüsü, 1 adet tabanca kabzası, 1 adet toplu tabanca namlusu olduğu değerlendirilen metal parça, 1 adet Silah Bulundurma Ruhsatı, 2 adet silah yapımı/tamiri için kullanıldığı değerlendirilen elektronik matkap, 17 adet bakır renkli fişek kapsülü, 65 adet çeşitli ebat ve şekillerde silah yapımı için kullanıldığı değerlendirilen yay, 57 adet silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen çeşitli ebatlarda metal aparat, 1 adet üzerinde M.K.E. ibaresi bulunan kapsülü olmayan boş kovan buldu.

39 yaşındaki E.K. isimli şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.