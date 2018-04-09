Haber: Semih Baykal

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kaçakçılığın men ve takibine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında TEM otoyolunda 42 plakalı bir otomobil durdurdu. Ekipler araç içerisinde yaptığı aramada Konya ilinden İstanbul iline satışa sunulmak üzere gönderildiği anlaşılan 25 parça 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olan tarihi esere ele geçirdi. Olayla ilgili M.Y. adlı biri yakalandı ve hakkında adli soruşturma başlatıldı.