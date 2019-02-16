Komiser yardımcısı tutuklandı

Haber: Kasım ŞAHİN

FETÖ/PDY kapsamında, silahlı terör örgütüne üye olmak ve 2010 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavlarına, örgüt tarafından çalınan soruların cevaplarıyla girerek komiser yardımcısı rütbesini kazanan Akif Küpeli, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesinin deneyimli ve başarılı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu Kayseri ilinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınıp Bolu’ya getirildi.

Yıllar öncesinde Emniyet teşkilatı içerisine sızan ve teşkilat içerisinde yıllarca faaliyet gösteren FETÖ/PDY üyelerine göz açtırılmıyor. Örgüt tarafından çalınan sorulan yandaşlara bire bir dağıtılmış ve bu örgüt üyeleri cevap anahtarlarını ezberleyerek Komiser yardımcılığı sınavlarına girmiş ve sınavları kazanıp komiser yardımcısı rütbesini kazanmış, atamaları yapılmıştı.

Polis memuru iken girdiği sınavdan komiser yardımcısı olarak rütbe elde eden Akif Küpeli, bu rütbenin ardından Karabük Trafik Polis Okuluna ataması gerçekleşmiş ancak, yapılan araştırmalar sonrası 2016 yılında KHK ile mesleğinden ihraç edilmişti. 3 yıldır aranan Küpeli, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tarafından Kayseri ilinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınarak Bolu KOM Şubesine getirildi. Burada ifadesi alınan Küpeli, çıkartıldığı Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.