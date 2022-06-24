Komisyon Arzu Aydın başkanlığında toplandı!

Haber: S. Özge Yücel

Komisyonda sunum yapan Orman Genel Müdürlüğü Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanı Özgür Balcı, ormanların, kendi kompostunu üreten ekosistemler olduğunu, buna da humus adı verildiğini söyledi.

Ormanların, müdahaleye gerek duymaksızın kendi ekosistemi içerisinde her türlü çürük malzemesini humusa dönüştürerek varlığını asırlardır sürdürdüğünü anlatan Balcı, bu anlamda ayrıca bir materyale gerek olmadığını belirtti.

Türkiye'de ormanların yüzde 94'ünün doğal olduğunu ve doğal metotlarla gençleştirildiğini dile getiren Balcı, "İbreli ormanlarda mineral toprak kesinlikle önceliğimizdir. Orman teşkilatı akademik birikimin yanında deneyim birikimi de olan bir teşkilattır. Yürütülen projelerin ormancılık meslek disiplininin de göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesini öneriyoruz." dedi.

Ayrıca, çeşitli kuruluşlar, orman ve hal atıklarının ekosisteme katkı sunması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Komisyon sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, “Sosyal Kooperatiftiçilik Kapsamında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Komisyon toplantımıza iştirak ederek alanları ile bilgiler veren tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.