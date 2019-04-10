Komisyona havale edildi

Haber: Esra ÖZTÜRK

Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşen İl Genel Meclisi Nisan Ayı toplantıları devam ediyor. Toplantıların Çarşamba günü gerçekleşen oturumunda ilk olarak Karacasu hudutları içerisinde bulunan Bol-Öz Tur A.Ş. uhdesindeki Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatının İl Özel İdaresi adına devir alınması talebi oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

Ardından İl Özel İdaresinde çalışan memur personele sosyal denge tazminatı verilmesi talebi Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilirken, Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliğine üye seçimi gerçekleştirildi. Buna göre birlik üyeliğine; Zerrin Yavuz Açıkalın, Şahin Serin, Üzeyir Ercivan, Hüseyin Özçelik, Dursun Fidan, Salih Acar ve Bedri Pehlivan seçildi.

Toplantı mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kültür Mahallesinde bulunan 13.780 metrekarelik taşınmazın trampa edilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmesi ile oturum sona erdi.