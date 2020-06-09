Komisyonların yeni üyeleri belli oldu

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı 1. oturumu geçtiğimiz gün Meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda encümen ve ihtisas komisyonlarına üye seçimi yapıldı.

Toplantıda ilk olarak encümen üyelerinin seçimi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucunda belediye encümen üyeliğine Mustafa Güldal, Hasan Hakan Alpaslan ve Tuna Özcan seçildi.

Encümen üyeliği seçiminin ardından ihtisas komisyonlarına üye seçimleri açık oylama ile gerçekleştirildi. Yapılan açık oylamalar sonucunda ihtisas komisyonları üyeleri şu şekilde belirlendi:

“Plan ve Bütçe Komisyonu: Resmiye Kahruman, Ergün Temel, Hüseyin Ekrem Serin, Uğur Akbay, Bülent Oturak

İmar Komisyonu: Cihan Tutal, Onur Koyunoğlu, Asuman Şentürk Tekin, Fatih Silin, Semih Dimicioğlu

Çeşitli İşler Komisyonu: Ahmet Fidan, Cevat Çatladı, Suat Orhan, Hacer Çınar, Şaziye Turan

Teftiş ve Murakabe Komisyonu: Begüm Tuncel, Ahmet Fidan, Tahsin Mert Karagöz, Necdet Çakır, Hatice Dinç

Turizm ve Tanıtma Komisyonu: Cevat Çatladı, Ahmet Fidan, Suat Orhan, Kamuran Avcı, Hüseyin Türkmen

Hayvan Hakları Komisyonu: Cihan Tutal, Tahsin Mert Karagöz, Cevat Çatladı, Zafer Turan, Hacer Çınar

İnsan Hakları Komisyonu: Ergün Temel, Tahsin Mert Karagöz, Begüm Tuncel, Hatice Dinç, Hacer Çınar”

Komisyonlara seçilen üyeler 2021 yılı Nisan ayına kadar görev yapacaklar.