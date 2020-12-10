Kompost tesisi için ilk adım

Haber: BMA

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, üreten belediyecilik örneğini yaşatmak adına Bolu Belediyesi işbirliği içinde hazırladığı projeleri hayata geçirmeye başladı. Daha önce Bolu Belediyesi ile birlikte mantar kompost tesisi kurulacağı müjdesini veren Başkan Emin Tekemen, söz konusu projeye ilişkin yeni gelişmeyi paylaştı. Tekemen yaptığı açıklamada tesisin Bolu Belediyesine kiralanması için belediye meclisinden karar alındığını ve Bolu Belediyesinin proje çalışmalarına başladığını bildirdi.

“KOMPOST TESİSİ İÇİN İLK ADIMLARI ATTIK”

Tekemen açıklamasında, “Kıbrıscık için gelişimin başlangıcı olacak bir proje ile yola çıkıyoruz. Kardeş Belediyemiz Bolu Belediyesi ile Kıbrıscık'ta, mantar kompost tesisi için ilk adımları attık. Kıbrıscık Belediyesi olarak 25 dönümlük alanın Bolu Belediyesine kiralama kararını belediye meclisimizde aldık. Bolu Belediyesi tarafından proje çalışmaları başlatıldı.Kıbrıscık Belediyesiolarak alanın temizlik çalışmalarına başlıyoruz. Kıbrıscıkadına gelişim projelerinin başlangıcı olacağına inandığımız bu projenin Kıbrıscık’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“KIBRISCIK'IN GELİŞİMİNE BÜYÜK KATKI SUNACAĞINI UMUYORUZ”

Kurulacak tesiste 50 kişinin istihdam edileceğini düşündüklerini belirten Tekemen ayrıca, “Atıl kümeslerin de üretime katılması ile projenin Kıbrıscık'ın gelişimine büyük katkı sunacağını umuyoruz. Siyasete atıldığı günden bu yana Kıbrıscık ve Kıbrıscıklıların yanında olan Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan Beye, Bolu Belediyesinde emeği geçenlere ilçem ve şahsım adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.