Komşu da büyük panik

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye'den son dakika Koronavirüs haberleri gelmeye davam ediyor. Koronavirüs ile mücadele için alınan erken tedbirler sayesinde dünyada büyük bir yıkıma neden olan süreci Türkiye şimdiye kadar az hasarla atlattı. Fakat Koronavirüs savaşı hala bitmiş değil. Virüs tedbirleri büyükşehirlerde vaka sayılarını aşağı çekerken Anadolu'daki bazı şehirlerde rehavet endişelendiriyor. Özellikle Batman, Kars, Uşak, Düzce, Gaziantep, Van, Adıyaman, Rize ve Zonguldak'de vaka sayıları artmaya başladığı iddia edildi.

İl il vakaların açıklandığı tarih de Düzce’de 32 olan vaka sayısı son günlerde 246’ya çıkması ilde korku dolu anların yaşanmasına neden olurken Batman, Kars, Uşak, Gaziantep, Van, Adıyaman, Rize ve Zonguldak gibi illerde vaka sayıları alarm vermeye başladı. Başta komşu ilimiz olan Düzce’de vakaların artış göstermesi nedeniyle bu illerde sokağa çıkma yasağının uygulanacağı da iddialar arasında yer aldı.

Bolu’dan Düzce’ye gidenlerin ve gelenlerin sayısının fazla olması ise ayrı bir sorun yumağı. Düzce’ye gidecek olan Bolulu vatandaşların kesinlikle kurallara uyması gerekiyor.