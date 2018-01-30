Haber: Aysun Beykoz

2017 yılında 81 ilden yapılan yerli marka başvuruları ile ilgili açıklama yapan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Abdullah Akbulut, marka tescil başvuru sayısında artış olduğunu duyurdu. Akbulut, kamuoyunda Patent ve Marka Kanunu olarak bilinen Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 2017'de yasalaşmasına vurgu yaptı, yaşanan artışta kanunun çok büyük payının olduğunu belirtti. Yapılan başvuru sıralamasında ilimiz Bolu ise 217 başvuru ile 37. Sırada yer aldı. 2016 yılında 94 bin 575 olan marka tescil başvuru sayısının 2017 yılında 106 bin 99'a yükseldiğini belirten Akbulut, tarihin rekor başvuru sayısına ulaşıldığını açıkladı. Akbulut'un paylaştığı haritadaki bilgilere Bolu’ya komşu olan illerin 2017'deki başvuru sayısı ise şöyle; Ankara 8536, Sakarya 977, Eskişehir 830, Düzce 233, Bolu 217, Zonguldak 139, Karabük 135, Bilecik 102, Çankırı 37.