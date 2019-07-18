Komşuda felaket!

Haber: Aysun Beykoz

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde gece saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında bulunan yol üzerinde birçok noktada meydana gelen heyelanın ardından köylere ulaşımın sağlandığı yolu kapandı. İl özel idare ekiplerinin yolun açılması için başlattığı çalışmalar dağdan gelen kaya parçaları ve yoğun yağış nedeniyle güçlükle gerçekleştirildi. Melen Çayı'nın debisi yükselmesi sonucu tarlalar su altında kaldı. Ulaşım sağlanamayan köylerdeki bazı evlerde hasar oluşurken, bölgedeki bazı rafting tesisleri kullanılamaz hale geldi. Sel nedeniyle Cumayeri ilçesinde bulunan rafting tesisinde 8 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar Genelkurmay Başkanlığı'ndan gönderilen askeri helikopterle kurtarıldı. Hava muhalefeti nedeniyle Düzce'ye iniş yapamayan helikopter, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'na indi. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 8 kişi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma, Toyatasa İlkyardım ve Yenikent Devlet hastanelerine kaldırıldı. Vatandaşlardan ikisinin vücudunun bazı yerlerinde kırıklar bulunduğu, genel sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Derelerin taşması nedeniyle ilçe merkezi sular altında kaldı. İlçede birçok ev ve işyeri sular altında kaldı. Sel felaketinin ardından Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu.