Komşumuz Düzce sele teslim oldu

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Sağanak nedeniyle Kıran Deresi'nin taşması sonucu Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerine ulaşım sağlanan yolda göçük oluştu. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, iş makineleri yardımıyla köylere ulaşmak için alternatif yol açmak için çalışma başlattı. Köylerde bulunan ve evlerini su basan bazı vatandaşların evlerinin üst katına çıkarak yetkililere haber verdiği öğrenildi.

Çilimli ilçesine bağlı Mısırlı ve Kırkharman köylerinde de etkili olan sağanak nedeniyle dere taşması ihtimaline karşı vatandaşlar güvenli bölgelere gitti. Ayrıca AFAD ve bazı arama kurtarma dernekleri ekipleri, bölgede hazırlık yapıyor.

Düzce Valiliği tarafında oluşturulan kriz masasına gelen ihbarların değerlendirildiği öğrenildi.

"Herhangi bir can kaybı söz konusu değil"

Selden zarar gören Esmahanım, Uğurlu, Mısırlık, Kırkharman, Boğaziçi ve Akçakoca bölgelerinde incelemelerde bulunana Düzce Valisi Cevdet Atay, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, bölgede yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yağışın geniş bir alanda etkili olduğunu anlatan Vali Atay, "Allah'a hamdolsun hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadı. Herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Bizi sevindiren taraf bu. Ama elbette ki yollarımıza, köprülerimize zararları söz konusu. Bunlar kısa zamanda giderilir. Uğurlu, Esmahanım ve Dilaver köyümüzde incelemeler yaptık. Oradaki durumu kendi gözlerimizle bire bir gördük." diye konuştu.

Ekiplerin yaklaşık 7 saattir sorun olan bölgelerde çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Vali Atay, şöyle konuştu:

"Tüm ekiplerimiz yaklaşık 6-7 saattir olay yerinde. Kaymakamlarımız kriz merkezlerimizin başında olayları bire bir takip ettiler. Yarın arkadaşlarımız yağışlar bittikten sonra gerekli hasar tespit çalışmalarını yaparlar. Kısa zamanda neticelenir."

Selin verdiği hasar drone ile görüntülendi

Düzce'nin Cumayeri, Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde bulunan 4 köyde gece boyu etkili olan yağış yol çökmelerine, dere taşmalarına ve çok sayıda evi su basmasına neden oldu. Bölgede etkili olan sel ve su baskınlarının meydana getirdiği hasar drone ile görüntülendi. Çilimli ilçesine bağlı Kırkharman ile Cumayeri ilçesine bağlı Mısırlık köylerinin içinden geçen derelerin taşması sonucu köy içindeki bulunan evleri su bastı. Çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan ile kanatlı hayvanlar telef oldu.

Tarım arazileri zarar görürken çok sayıda traktör ve otomobil ile tarım aletleri, sele kapılarak sular altına kaldı. Öte yandan aynı bölgede 2 yıl önce yaşanan sel felaketinde 7 kişinin hayatını kaybettiği Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerinden geçen Kıran Deresi'nde yaşanan taşkın söz konusu köylerde evleri su basmasına neden oldu. Her 4 köyde yaşanan su baskınları nedeniyle 21 vatandaş evlerinde ve yüksek bölgelerde mahsur kaldı.

Düzce Valiliği oluşturduğu kriz merkezinden AFAD önderliğinde DAKE, AFAD gönüllüleri, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği ve UMKE ekipleri jandarmanın aldığı güvenlik önlemleri altında bölgedeki mahsur kalan vatandaşları güvenli bölgeye aldı.

Türk Kızılay gezici gıda araçları ilse Cumayeri'nin Dokuzdeğirmen ve Akçakoca'nın Esmahanım köylerinde konuşlandırılarak vatandaşlara hizmet sunuyor. Diğer taraftan, sağanak Düzce-Zonguldak D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Boğaziçi, Kabalak ve Osmancık bölgelerinden yola kayalar ve ağaçların devrilmesine sebep oldu. Yolda kısa süreliğine durdurulan trafik, yapılan çalışmaların ardından jandarma ve polis kontrolünde yeniden verilmeye başlandı.

AFAD sabahın erken saatlerinde bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.