Komşusunu pompalı tüfekle tehdit etti

Haber: Okay Özcan

Pompalı tüfekle öldürme tehdit olayı Dodurga Mahallesi Çömlekçiler Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir şahıs cadde üzerinde marketçilik yapan komşusunun işyerine gelerek, işyeri sahibi pompalı tüfekle öldüreceğini belirterek olay yerinden uzaklaştı.

Durumun polise bildirilmesinin ardından Çömlekçiler Caddesine Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırma ve inceleme sonrası, tehditte bulunan şahsı, pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Şahıs daha sonra doktor raporu alınmak üzere hastaneye götürüldü ve ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.