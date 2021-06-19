Komşusunu silahla vurdu

Haber: Aysun Beykoz

Bolu’da komşular arasında “evcil hayvan” meselesinden çıkan kavgada tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.İddiaya göre, Dağkent Mahallesi 4’üncü Sokak’ta yaşayan G.S’nin kedisi, dün komşusu Y.G’nin köpeği tarafından yaralanması sonucu öldü.Bu sabah köpeğin bağlı olmadığını fark eden G.S. ile Y.G. arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine G.S, tabancayla Y.G’ye ateş etti.Vücuduna isabet eden mermiyle yaralanan Y.G, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.Şüpheli G.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.