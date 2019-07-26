Komşuya desteğe devam

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketi sebebiyle can ve mal kayıpları yaşanan Düzce’nin Akçakoca ilçesinde gönderilen ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Düzce’de yaşanan sel felaketinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatlarıyla belediye ekipleri sel mağdurlarının yaralarının sarılması için bölgeye gönderildi. Arama kurtarma çalışmaları ve meydana gelebilecek yeni bir felaketi önlemek amacıyla yürütülen çalışmalarda görev alan Fen İşlerine bağlı ekipler, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bölgeye gönderilen Paletli iş makinası, kamyon, tır ve eskort aracıyla birlikte belediye personel, ilçede kanal açma, genişletme ve yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.