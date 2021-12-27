Komşuya yangın desteği

Haber: Uğur Balaban

Düzce merkeze bağlı Doğanlı mevkiinde bulunan Kelebek Mobilya fabrikasının tekstil bölümünde akşam saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ahşap ve tekstil ürünlerinin yoğun olduğu fabrika tamamen alevlere teslim oldu. Yangına ilk müdahaleyi alevleri gören fabrika işçileri yaptı. Alevlerin artması üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ancak fabrikanın geniş alanda bulunması ve ahşap ürünlerin çok olması sebebiyle çevre illerden itfaiye ekipleri destek amacıyla bölgeye geldi. Yaklaşık 3 saat boyunca alevlere müdahale eden Düzce, Bolu, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli ile ilçe belediyelere ait itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Öte yandan yangına itfaiye ekipleri ile birlikte müdahale eden çok sayıda fabrika işçisi dumandan etkilendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan işçiler, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Fabrikada soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.