Kömür cep yakıyor

HABER:Ceylan Beykoz

Bu sene odun ve kömür fiyatları normalin biraz üstünde seyretmeye devam ediyor. Geçen seneye nazaran hemen hemen yüzde 10 gibi bir artış yaşayan kömür fiyatları cep yakıyor. Ceviz kömür birinci kalitesi Bin 100 lira ile bin 200 lira arası ve ikinci kalitesi ise bin 200 lira ile bin 400 lira dan satılıyor. Limon kömür ise piyasada bin 600 ile bin 750 lira arasında alıcı buluyor. Türkiye’de yaşanan mali krizden dolayı bir ay öncesine kadar ithalatçı firmalar piyasaya fiyat veremediğini belirten kömür satıcıları, “Dolar’ın gerçek değerini göremedikleri için. Dolar’da düşüş başlayınca fiyat verdiler ve satışlarımıza devam ediyoruz. Müşteri zaten 100 lira da olsa pahalı diyor. Mesleğimizin sonralarına yaklaşıyoruz biz. Kalorifer ve doğalgaz bizim işimizi bitme noktasına getirdi. Bizim de teknolojinin önüne geçecek halimiz yok. Vatandaşlarımızdan da kömür alanlar kalitesine baksın. Kalite düşündükleri gibi pahalı değil aslında ucuz. Bizler standartlara aykırı kömür satışı yapmıyoruz ve devletin denetiminde olan ithal kömürler satıyoruz burada hava kirliliği olduğu için. Yakmaları konusunda da uyarılarda bulunuyoruz kömürü üstten tutuşturarak yakmaları konusunda ve sobanın en az 3’de 2’sinin kömürle dolu olması konusunda. Üst kısımdan yakarlarsa tasarruflu olacağı konusunda kömür kullanan vatandaşlarımızı uyarıyoruz” dediler.

Kömür alacak vatandaşların kalitesine bakması gerektiğini söyleyen sektör temsilcileri standart dışı değerlere sahip olan kömürlerin alınmaması gerektiğini belirtiyorlar.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2019, 09:41