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16 Nisan 2018 Pazartesi
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    • “Kömür Karartır, Sen Renklendir”

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu tarafından, “Kömür Karartır, Sen Renklendir” kapsamında bir bisiklet turu düzenlendi. Atatürk Orman Parkı’nda başlayan ve belirlenen güzergahta devam eden bisiklet turuna çok sayıda gönüllü katıldı.

    16 Nisan 2018 Pazartesi 10:31
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    “Kömür Karartır, Sen Renklendir”
     

    Haber: Semih Baykal

    Etkinlik öncesi açıklama yapan AİBÜ Genç TEMA Topluluk Başkanı Mücahit Varlı, bisiklet turunun düzenlenmesinde destek veren Tabiatın Kalbi Bisiklet Amatörleri Derneğine ve tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu. Varlı konuşmasında şunları ifade etti; “ Kömürlü termik santrallerin zararlarına dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Mücahit Varlı, konuşmasına şöyle devam etti; “ Bizler toplumsal barışın topraktan geldiğine inanan gençler olarak suyu, havayı ve toprağı temiz bir dünyada yaşamanın bir hak olduğuna inanıyoruz ve kömüre hayır diyoruz. Ne istemiyoruz? Tarım alanlarımızda kömürlü termik santralleri, termik santrallerin çiftçinin suyuna ve toprağına ortak olmasını, havamızın, suyumuzun ve gıdamızın kirlenmesini istemiyoruz. Ne istiyoruz? Soframızda sağlıklı gıda tüketme, tarım alanlarımızın verimliliğini, çiftçimizi ve toprağını korumak, enerji verimliliği ve tasarrufunun önceliklendirilmesini, doğa dostu ve yenilenebilir enerjinin önceliklendirilmesini istiyoruz.”

    “KÖMÜR, TOPRAĞI, SUYU VE TARIM ALANLARINI ÜZER”

    Açıklamasının devamında Varlı; “ Termik ve kömür madenciliği projeleri toprağı üzer; Kömür madenciliği için hektarlarca tarım alanı kazılır, kömürlü termik santrallerden çıkan kirli, zehirli emisyonlar toprağın sağlığını bozar, toprakta yaşayan canlılara zarar verir. Termiklerden çıkan kül, meyve, sebzeleri kaplar, zehirler, kurutur. Termik ve kömür madenciliği projeleri suyu üzer; Kömür çıkarılırken, kömürün su ve hava ile teması asit oluşturur. Asidik hale gelen su, ulaştığı diğer su kaynaklarını da kirletir. Termik santraller, sistemlerini soğutmak için su kullanır. Çiftçinin sulama için kullandığı dere, göl, gölet, yer altı sularına ortak olur. Termik ve kömür madenciliği projeleri suyu tarımı, çiftçiyi üzer; Kömür madenciliği tarım alanlarını, binlerce yılda oluşan verimli toprakları yok eder, termiklerden çıkan hava kirliliği toprağın sağlığını bozar, üretimi de verimi de azaltır. Kömür toprağı kirletir, suyu tüketir. Gelecekte su sorunu, yeterli ve sağlıklı gıdaya erişim sorunu yaşamamamız için tarım alanlarımıza sahip çıkalım. Tarım alanlarımızı maden, enerji, turizm, kentleşme gibi nedenlerle kaybediyoruz. Tarım alanlarımızın tarım dışı kullanımına ilişkin izin ve onay yetkisi İl Toprak Koruma Kurullarına ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na aittir. Toprak Koruma Kurullarının ve Bakanlığın tarım alanlarına yapılması planlanan kömürlü termik santraller ve maden ocakları süreçlerine müdahil olmasını ve tarım topraklarımızı korumasını talep ediyoruz      “ diye konuştu.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, Genç

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