Kömür satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Köroğlu Şehit Cevdet Keskin Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İlçe Teşkilatlarının faaliyetlerini sürdürdüğü hizmet binalarında 2022-2023 Kış Sezonunda yakılacak Toplam 132 ton (121 Ton İthal Torbalı Kelle Kömür ve 11 Ton İthal Torbalı Fındık Kömür) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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